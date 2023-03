A la Une . Vidéo - Mode d’emploi du test de dépistage du cancer colorectal

À l'occasion du mois de mobilisation contre le cancer colorectal, des vidéos pédagogiques sont diffusées sur la chaîne Youtube de l'Institut national du cancer. Par N.P - Publié le Samedi 11 Mars 2023 à 08:41





Un test de dépistage simple et efficace à faire chez soi est recommandé aux femmes et aux hommes de 50 à 74 ans tous les 2 ans**. Ce test est disponible chez les médecins, en ligne, et dans les pharmacies participantes.



Emission N°3 : « Le mode d’emploi du test de dépistage du cancer colorectal » (Durée : 3’35’’)



Découvrez en vidéo le mode d'emploi du test de dépistage du cancer colorectal, pour les personnes âgées de 50 à 74 ans.



Pourquoi se faire dépister ? S’il est détecté tôt, le cancer colorectal (ou cancer du côlon-rectum) se guérit 9 fois sur 10. Facile d’utilisation et rapide, le test de dépistage vous est remis par votre médecin traitant ou dans les pharmacies participantes.



Plus d’infos :



Lien youtube :



Émission N°2 - « Cancer colorectal : pourquoi se faire dépister ? » (Durée : 1’23’’)

Émission N°1 - « Dépistage du cancer colorectal : Qui ? Quand ? Comment ? » (Durée : 1'15'')

Lien youtube : https://youtu.be/7J_b7bANusI