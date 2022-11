A la Une . Vidéo - Mobilités douces : Saint-Denis mise tout sur le vélo

Bus, vélo, téléphérique : le chef-lieu multiplie ses canaux afin d'offrir à ses habitants un parcours à la fois fluide et intuitif mais aussi pour désengorger son réseau routier qui accueille plus de 85.000 véhicules par jour. A cette occasion, la maire Ericka Bareigts et des élus de sa majorité faisaient un point ce mercredi sur les différents projets concernant la mobilité, que ce soit le plan vélo ou ceux du budget participatif. L'occasion pour la municipalité d'annoncer que le cap du millionième passager du téléphérique a été franchi dernièrement. Par SI - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 17:33





Les "critiques" n'empêchent pas de faire avancer le téléphérique



"C'est un grand plan que nous avons lancé avec le Plan Vélo. Cette année, nous avons livré plus de 6 km de pistes cyclables supplémentaires et mis en place en parallèle notre Plan "Savoir Rouler" dans nos écoles. 600 enfants ont été accompagnés : ainsi avec la carte de bus gratuite que nous faisons jusqu'à 22 ans, nous allons avoir une nouvelle génération qui laissera un peu la voiture de côté et qui vivra de manière différente avec le vélo et le transport collectif", explique Ericka Bareigts.



Pour ce bilan d'étape, la municipalité a souhaité faire vivre ce parcours urbain avec un rendez-vous tout d'abord donné à la station téléphérique du Moufia pour se rendre au Chaudron. De là, la maire Ericka Bareigts s'est rendue en vélo à la toute nouvelle piste vélo éducative qui longe le secteur de la piscine pour présenter les dernières avancées concernant les différents projets de mobilité douce lancés par ses équipes ces deux dernières années. Une piste éducative d'un coût de 60.000 euros qui a vu le jour grâce au projet porté par une association du quartier dans le cadre du budget participatif porté par la municipalité.



Élu en charge des mobilités à la Cinor, Jean-Pierre Marchau voit dans ces mobilités douces "une révolution silencieuse qui portera ses fruits dans quelques années". "Pendant longtemps, le vélo avait une image dévalorisée et les mentalités commencent à changer (...) Cette politique va prendre du temps car il ne s’agit pas d'être contre les voitures mais de limiter leur emprise", précise l'élu écologiste.



Un avis partagé par sa collègue de la Cinor et de la mairie, Monique Orphé. Tout en souhaitant voir la part d'usagers du vélo "tripler d'ici la fin de la mandature", l'élue en charge du Plan Vélo reste lucide sur le travail pédagogique à mener d'ici la fin de mandature pour créer un véritable électrochoc. Pour rappel, la part modale du vélo sur le territoire dionysien ne représente actuellement que 2% des usagers. "Si on arrive à 10%, ce serait parfait pour nous mais il ne suffit pas d'aménager des pistes, il faut un travail de pédagogie derrière. Cela passe notamment par le jeune âge, avec notre plan Savoir Rouler dans certaines écoles de la ville : l’an dernier, 9 écoles étaient concernées et les enfants et les enseignants étaient ravis. Neuf nouvelles écoles intégreront ce plan cette année et nous espérons doubler ce chiffre l'an prochain", conclut Monique Orphé.