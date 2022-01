A la Une .

Vidéo - Mobilité, transports, transition écologique : Ericka Bareigts appelle à un changement de paradigme

Ericka Bareigts appelle à de nouvelles politiques en matière de logement et de mobilité. Présente ce mercredi à l'occasion de la présentation du Plan de mandature de la Région Réunion, la conseillère régionale en charge de la biodiversité milite pour la création de TCSP (transport collectif en site propre) dans le plus d'agglomérations possibles.



Concernant le logement, la maire de Saint-Denis appelle à construire différemment, en respectant notamment "la signature architecturale réunionnaise tropicale". "Aujourd'hui nous sommes dans des boîtes en béton, on ne voit ni la montagne ni la mer, on ne voit rien et le stress monte. C'est une catastrophe", martèle l'élue régionale.



L'élue en profite pour pousser un coup de gueule contre le suremballage dans les grandes surfaces. "On peut dans notre pouvoir d'expérimentation et de décision régionale décider de faire des consignes locales avec un système régional autour de l'économie sociale et solidaire. Oui on a la possibilité quand on a la volonté politique de faire des choses concrètes".