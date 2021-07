Vidéo - Mobilisation contre les restrictions sanitaires à St-Denis

Des Réunionnais se mobilisent depuis mercredi pour demander la fin des mesures sanitaires et le retrait du projet de l'extension du Pass sanitaire.Une manifestation a été organisée ce matin à Saint-Pierre et a rassemblé un peu plus d' une centaine de personnes dans la Capitale du Sud Ils étaient un peu moins nombreux à Saint-Denis. Plusieurs manifestants se sont exprimés au micro de Zinfos974 et ont notamment exprimé leur colère suite à l'allocution d'Emmanuel Macron :