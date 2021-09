La grande Une Vidéo - Mobilisation anti-pass : Prise à partie par des manifestants, Huguette Bello répond du tac au tac

Hier, les opposants à l’obligation vaccinale se sont rassemblés à Saint-Paul. Des manifestants ont croisé la présidente de Région derrière la mairie à proximité de ses anciens bureaux. L’échange entre certains des manifestants et Huguette Bello s’est révélé tendu. Par NP - Publié le Dimanche 12 Septembre 2021 à 12:35

La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Alors que plusieurs centaines de personnes se sont mobilisées pacifiquement ce samedi 11 septembre cette fois-ci à Saint-Paul pour afficher leur opposition au pass sanitaire, des manifestants sont tombés sur la présidente de Région.



Les images montrent un échange tendu entre Huguette Bello et certains manifestants. "Vous ignorez l’histoire sanitaire de la Réunion", a lancé Huguette Bello.



"Qu’est-ce que vous en savez de qui sa mi lé, ou sa mi lé né?", lui a répondu une manifestante remontée.



"Madame Bello, on ne veut pas vous fâcher on veut juste parler avec vous", a tenté de rattraper une autre manifestante.



"Aucun élu ne parle avec nous, prenez vos responsabilités". Une phrase qui fait écho à un reproche largement entendu dans les rangs des manifestants sur l’absence de prise de position et d’écoute des élus et qui témoigne d’un dialogue parfois difficile voire rompu entre certains opposants au pass sanitaire et politique.







Publicité Publicité