A la Une . Vidéo - Missile russe tiré sur un centre commercial ukrainien : Une caméra a capté les effroyables images

Une caméra de surveillance a capté les images du missile russe s'abattant sur le centre commercial de Krementchouk, en Ukraine. Des images terrifiantes. Par N.P - Publié le Vendredi 1 Juillet 2022 à 06:20



Alors qu'un missile russe tiré ce lundi sur le centre commercial de Krementchouk , en Ukraine, a fait au moins 18 morts, de nouvelles images ont été diffusées. Une caméra de vidéo surveillance a capté le moment où le missile arrive à grande vitesse et l'explosion qui s'est en suivie.









[ 🇷🇺 RUSSIE | 🇺🇦 UKRAINE ]



🔸 L’impact du missile à côté du parc correspondrait à un second missile (pas celui du centre commercial) qui a touché une usine automobile.

Il y aurait donc eu 2 attaques à Krementchouk. https://t.co/jAFjcscQ3D

— (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) June 28, 2022

Une autre vidéo, capturée par une caméra de surveillance d’un parc situé non loin du centre commercial, pourrait attester de l’envoi d’un deuxième missile tiré dans la zone.

​"Les attaques indiscriminées contre des civils innocents constituent un crime de guerre", ont exprimé peu après les frappes les dirigeants du G7 depuis leur sommet en Allemagne, condamnant une "attaque abominable" et assurant que Vladimir Poutine devrait "rendre des comptes".



De son côté, l'armée russe a affirmé que le centre commercial était fermé : "Les détonations des munitions destinées à des armes occidentales ont provoqué l'incendie […] d'un centre commercial qui n'était pas ouvert"