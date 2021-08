Vidéo - Miss Réunion 2020, tout savoir sur l'émission !

La cérémonie de Miss Réunion 2021 se déroulera ce samedi 28 août au Téat Champ Fleuri. Le public ne pourra pas y assister à cause de la crise sanitaire mais pourra bien heureusement suivre l'émission diffusée en direct sur Antenne Réunion dès 19h45 !



Comme chaque année, la directrice générale de la Société Miss France, Sylvie Tellier, est présente et accompagnée par la Miss France actuelle, Amandine Petit. Lyna Boyer, Miss Réunion 2020 et 5e dauphine de Miss France 2021 participera à la soirée et passera sa couronne à la nouvelle ambassadrice de La Réunion.



Des artistes seront présents pour assurer le show, la jeune chanteuse Clara, Barth ainsi que René-Paul Elléliara.



Vous pourrez suivre tout au long de la soirée des vidéos tournées à La Réunion lors de la tournée de l'île organisée au début du mois de juillet mais aussi des défilés en tenues folkloriques, robes de ville, maillots de bain, robes de soirée et robes de mariée.



Comme chaque année, le vote du public comptera pour 50% avec celui du jury. Les votes sont enregistrés par SMS au 8020+n° de la candidate choisie ou 81027 depuis la métropole (1,50 euro + prix d'un SMS), mais aussi par téléphone le soir de la finale au 0890 39 38 37 (1,50 + prix d'un appel local). Le Comité Miss Réunion rappelle que les votes sont gérés par Antenne Réunion et se font sous contrôle de l'huissier de justice Maître Vincent Martin.



Le comité rappelle aussi que toutes les personnes travaillant sur l'émission se sont vues proposer d'effectuer un test PCR avec exclusion de la soirée en cas de résultat positif (organisateur, candidate, artiste ou tout autre personne en lien avec la soirée). Les candidates ont d'ailleurs réalisé depuis début juin une dizaine de tests PCR.



Karoline Chérie sur place