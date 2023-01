Vidéo - Miel Vert : Phyllisia Ross fait "chauffer" ses fans

"Only for you" ou "Ma vie sans toi" sont quelques-uns des titres qui feront vibrer le public réunionnais ce samedi soir à la Plaine des Cafres.



Ils sont l’œuvre d’une artiste qui collectionne les tubes, en carrière solo ou lors de collaborations comme avec le chanteur Marvin. Phyllisia Ross se produit ce samedi 7 janvier sur la scène réunionnaise de Miel Vert. Son répertoire est diversifié - allant du zouk à l'african latino en passant par du raggae dancehall - à l’image de ses origines américaine par son père et haïtienne par sa mère. Une fierté qu’elle partage dès que l’occasion se présente.



"Nous sommes la première nation libre des Antilles et du Monde ! L’histoire de notre pays est une telle source d’inspiration positive. Depuis l’enfance, en apprenant à parler le français, le créole en plus de l’anglais et d’autres langues. J’assume avec fierté cette origine haïtienne, elle a forgé la personne et l’artiste que je suis", indique l’artiste de 35 ans. Le clip Kon Sa (voir plus bas) est d’ailleurs né de ce désir de faire découvrir un autre visage de son île.



D’une île à l’autre, l’autrice compositrice a adressé ce jeudi depuis Saint-Pierre un message à l’adresse de ses fans réunionnais qui ne manqueront pas d’être présents samedi à Miel Vert.