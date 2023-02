A la Une . Vidéo - Michel Vergoz fait officiellement le Trait d'Union avec Renaissance

En Marche 974 n'est plus, vive Trait d'Union. C'est en l'occurrence le message qui a été martelé ce matin à Sainte-Rose lors de la signature d'une convention partenariale entre le parti de la majorité présidentielle, Renaissance, et le Mouvement politique Trait d'Union (MPTU) de Michel Vergoz. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 24 Février 2023 à 15:18

Les macronistes péï lancent Trait d'Union : "Mettre fin à l'obstruction des députés Nupes"

L'officialisation de ce partenariat s'est faite en présence du secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné, également président du groupe Renew au Parlement européen, mais aussi des soutiens de la première heure du président de la République : le député européen Stéphane Bijoux, Hélène Coddeville, Michel Dennemont, Eric Leung, Laurent Virapoullé ou encore Henri Chane-Tef.



Cet accord entre les deux partis n'est pas une absorption de Trait d'Union au sein de Renaissance, tient à préciser Stéphane Séjourné, "mais un réel partenariat entre nos deux mouvements". "C'est une nouvelle démarche politique dans laquelle nous nous inscrivons. L'objectif est avant tout de donner au local une responsabilité et de faire jouer à fond la différenciation territoriale et donc notre capacité à faire confiance à des équipes qui ici organisent les choses et construisent des projets", explique le patron du parti présidentiel.



"Différenciation territoriale et confiance envers le territoire"



"Une vraie prise de risque", mais nécessaire au vu de la multiplicité ici comme ailleurs de partis régionaux, "en capacité de constituer des majorités dans des collectivités locales et sur lesquels nous sommes en accord au niveau national", poursuit Stéphane Séjourné. Ce dernier n'écarte pas d'ailleurs le même type d'accord avec des formations politiques martiniquaises, guadeloupéennes ou guyanaises. "Nous inaugurons quelque chose de nouveau : différenciation territoriale et confiance envers le territoire", ajoute-t-il.



Avec cet accord, qui porte uniquement sur la durée du mandat d'Emmanuel Macron, Renaissance abandonne toute structuration locale dans l'île en confiant au parti de Michel Vergoz le soin d'organiser l'animation politique du territoire en son nom. Un coordinateur sera prochainement nommé pour faire le lien entre Renaissance et Trait d'Union, désormais reconnu comme force de propositions d'un projet de développement pour La Réunion.



Trait d'Union bénéficiera à ce titre d'un financement annuel de la part de Renaissance dont les modalités sont les mêmes que celles définies pour les assemblées départementales du parti présidentiel. De plus, le MPTU se chargera des investitures lors des futurs scrutins électoraux locaux (municipales, départementales et régionales) et échangera avec Renaissance quant aux investitures accordées aux élections nationales (présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes).



Officiellement propulsé n°1 de la majorité présidentielle dans l'île, Michel Vergoz accueille "avec honneur" cet accord avec Renaissance. "Même pas peur !", lance d'emblée le maire de Sainte-Rose, bien décidé à assumer avec son parti l'organisation opérationnelle des actions allant dans le sens du gouvernement. "Aujourd'hui vous avez Paris qui vient vous voir - et non pas le contraire - et qui vous dit 'tope-là'. Je prends mes responsabilités avec mes amis de Trait d'Union et ça c'est la responsabilité réunionnaise".





