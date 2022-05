A la Une . Vidéo - Michel Vergoz "choqué" par les députés sortants

Michel Vergoz a fait son choix. Il ne briguera pas de mandat de parlementaire et s'en explique dans une vidéo. Publié le Lundi 2 Mai 2022

Sénateur de 2011 à 2017, Michel Vergoz fait une croix sur un retour à des fonctions de parlementaire. Le maire de Sainte-Rose fait le choix de se consacrer à sa ville, Saint-Rose. Il ne fait cependant pas mystère que l’idée de se présenter aux législatives a émergé ces derniers mois et ne se gêne pas pour juger sévérèment les députés sortants.



"Je reste profondément attaché à mes fonctions de maire. Effectivement, J’ai pensé depuis plusieurs mois à me présenter aux élections législatives tant j'ai été déçu, voire choqué, non seulement par la pratique de nombre de nos parlementaires sur les cinq dernières années mais aussi par leur incompétence avérée qui ont fait si grand tort à La Réunion et semé tant de confusion et d'angoisse. j'y ai renoncé pour rester au plus près de notre passion, notre ville : Sainte-Rose, et pour respecter la loi du non cumul des mandats qui impose un choix entre maire ou député. j'ai tant encore à faire de mon projet sur les quatre années qui me restent à agir auprès de vous", déclare Michel Vergoz, également conseiller régional dans l’opposition.