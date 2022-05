zinfos-moris.com [Vidéo] Metro Express : Inauguration de la ligne Quatre-Bornes/Phoenix à l'île Maurice

Un mode de transport alimenté à 100 % par l’énergie électrique. Par E. Moris - Publié le Dimanche 8 Mai 2022 à 10:46

Le Metro Express Ltd déploie ses services sur la ligne de Quatre-Bornes à Phoenix, à partir de ce dimanche dans un cont exte sociale et économique difficile.



Le bal des faux-culs...dans le Metro express



Ce tronçon de 3,5 kilomètres et d'une durée de sept minutes, comprend trois stations, à savoir celles de Saint-Jean, de Trianon et de Phoenix. Plus de 15 000 passagers voyagent quotidiennement dans les trams de Metro Express. Rappelons qu'un hausse de Rs 5 à Rs 10 est effectif à partir de ce dimanche, dépendant du trajet du passager. La durée du voyage entre Port-Louis et Phoenix sera moins de 33 minutes.



Rappelons que ce projet a été lancé en 2017. Un contrat, a été signé le 31 juillet de cette même année, avec la société indienne Larsen et Toubro Ltd.

Crédit vidéo : Mauritius Metro Express