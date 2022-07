A la Une . Vidéo - Melvine Malard marque le but le plus rapide de l'Euro

​La qualification était déjà acquise. Les Bleues devaient avant tout faire tourner leur effectif ce lundi soir dans leur troisième et dernier match de poules. La Réunionnaise Melvine Malard a marqué face à l’Islande (1-1) le but le plus rapide de l'Euro. Par LG - Publié le Mardi 19 Juillet 2022 à 10:10

Il aura fallu 46 secondes aux Bleues pour ouvrir le score et il est signé de la Réunionnaise Melvine Malard. Bien servie par Clara Matéo dans l’axe du terrain, Melvine Malard a marqué d’une frappe du gauche le but le plus rapide de la compétition. Il ne fallait pas arriver en retard au stade ou devant son écran, le but est arrivé après seulement 43 secondes de jeu. Il laissait présager un score fleuve mais il n’en a rien été.



L’attaquante lyonnaise, née à Saint-Denis de La Réunion, remplaçait au pied levé la joueuse du PSG Marie-Antoinette Katoto, blessée au genou et forfait pour le reste de la compétition. Après son but, Melvine Malard a d’ailleurs adressé un clin d’oeil à la titulaire en célébrant son but à la manière de Katoto.



Le but de Melvine Malard est peut-être aussi venu clarifier la concurrence à la pointe de l’attaque française où d’autres joueuses peuvent prétendre remplacer Marie-Antoinette Katoto comme Ouleymata Sarr ou Kadidiatou Diani. La sélectionneuse Corinne Diacre sait désormais qu’elle pourra compter sur l’attaquante de l’Olympique lyonnais dont cet Euro constitue sa première compétition internationale avec les Bleues à 22 ans seulement.



La soirée aurait pu s’achever par une troisième victoire en autant de matchs de poules mais les Françaises ont concédé un penalty à la dernière seconde. Un pénalty accordé après l’intervention de la vidéo arbitrale (VAR).



Un but sans conséquence fâcheuse pour les Bleues qui étaient assurées de conserver leur première place du groupe D. Elles affronteront en quarts de finale les tenantes du titre, les Pays-Bas, samedi prochain.