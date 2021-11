A la Une . Vidéo - Médérice et les marmailles de 1000 Sourires s'essayent au golf

Pour cette 267ème opération en 15 ans, Ibrahim Ingar, président et fondateur de l'Association 1000 Sourires, a choisi d’emmener les Very Important Marmailles (VIM), à quelques kilomètres à peine de leurs quartiers : au Golf du Bassin Bleu, pour une après-midi d'initiation au… golf ! Une première pour la vingtaine de petits saint-paulois mais également pour l'artiste Médérice, marraine de l’opération. Entre le green, le fairway et le practice, les marmailles ont pu découvrir avec plaisir la majorité des aspects de ce sport de précision. Par NP - Publié le Samedi 20 Novembre 2021 à 17:10





Pour Ibrahim Ingar, président de 1000 Sourires, cette opération est une fois de plus une vraie réussite. "C’est toujours une grande fierté pour nous d’organiser des actions sur le territoire saint-paulois. Je tiens à remercier chaleureusement Stéphane André et ses équipes du Golf du Bassin Bleu sans qui toute cette opération n’aurait pas pu avoir lieu. Les marmailles ont été dépaysés sans avoir à sortir de leur commune et c’est vraiment ce qui compte le plus pour nous !".



1000 Sourires c'est à ce jour 267 opérations réalisées et 11 025 marmailles parrainés.





