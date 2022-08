A la Une . (Vidéo)Mbappé inscrit le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 depuis 1992

Face à Lille, Killian Mbappé a marqué quelques secondes après le coup d’envoi

Par NP - Publié le Lundi 22 Août 2022 à 07:15

En clôture de la 3e journée de Ligue 1, le joueur parisien s’est illustré face à Lille. Alors que le coup d’envoi vient d’être sifflé, en quatre touches servi par Lionel Messi, l’attaquant français lobe le gardien Léo Jardim.



Entre 8 et 9 secondes, le premier but est marqué. Le record du but le plus rapide du Championnat depuis 1992.



Cette année-là, Michel Rio avec le SM Caen avait ouvert le score au bout de 8 secondes face à Cannes le 15 février 1992.

Mbappé égale le record du but le + rapide en #Ligue1 ! 😭



Le record date de 1993, c’était Michel Rio ! #LOSCPSG pic.twitter.com/p2QlenkV6f

— SNEL (@SNEL_CR) August 21, 2022

Paris s'est finalement imposée 7 à 1 sur les terres du LOSC avec 3 buts de Mbappé.

Suite à son triplé face au LOSC ce soir, Kylian Mbappé est devenu meilleur buteur de Ligue 1 au 21ème siècle ! 🇫🇷✨



139 buts en 185 matchs. Légende du championnat français à seulement 23 ans. 🌟 pic.twitter.com/5pWhvVs6WG

— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 21, 2022