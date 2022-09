Mayotte Vidéo - Mayotte : Les sept Sri Lankais renvoyés dans leur pays

Dans la nuit du 2 au 3 août 2022, un bateau de pêche Sri-lankais sollicitait une assistance en mer. Une opération de secours était déclenchée et un des passagers pris en charge médicalement. A l’issue des vérifications administratives, les sept ressortissants étaient en situation irrégulière. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 7 Septembre 2022 à 06:49

Les sept pêcheurs ont été placés au Centre de Rétention Administrative de Pamandzi et ont fait l’objet d’une Obligation de quitter le territoire français (OQTF) en vue de leur éloignement.



Ces sept ressortissants ont été éloignés hier, mardi, par un vol spécialement affrété depuis Mayotte et à destination de leur pays d’origine, avec un accompagnement d’agents de la Police aux Frontières.

La préfecture de Mayotte précise dans un communiqué qu'un délai d’un mois a été nécessaire pour accomplir les différentes démarches permettant de clarifier leur situation juridique : obtention de laissez-passer consulaires (appelés LPC, qui remplacent le passeport lorsqu’une personne n’en possède pas) de la part des autorités sri lankaises, montage d’une opération aérienne financée par l’État, traitement de la demande d’asile et défense juridique des mesures prises devant les juridictions compétentes.



"Ce travail démontre la capacité de reconduire des étrangers en provenance de nouvelles routes migratoires grâce à la mobilisation des autorités locales, nationales et consulaires" conclut le communiqué sur la lutte contre l'immigration clandestine.