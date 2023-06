A la Une . Vidéo - Mayotte : L'opération Wuambushu prolongée d'un mois annonce Gérald Darmanin

Arrivé ce samedi à Mayotte pour une visite de deux jours afin de suivre l'opération Wuambushu, son opération de maintien de la sécurité dans l'île aux Parfums, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé que l'opération serait prolongée d'un mois. Le locataire de la Place Beauvau a par ailleurs indiqué et qu'une nouvelle "formule" prendrait place en septembre, consacrée spécifiquement l'agriculture, les marchands de sommeil et la pêche illégale. Par NP - Publié le Dimanche 25 Juin 2023 à 08:08

Depuis le début de l'opération, Gérald Darmanin a annoncé sur Twitter que 662 personnes ont été interpellées et que sur les 57 chefs de bande identifiés, 47 ont déjà été arrêtés et présentés devant la justice.



Le ministre de l'Intérieur a ajouté que 264 bangas ont déjà été détruits et que 1.000 autres logements insalubres seront détruits d'ici la fin de l'automne.



"C'est une opération qui a connu des difficultés à ses débuts, des difficultés techniques, des difficultés juridiques et d'innombrables recours qu'ont été déposés, des difficultés diplomatiques...Et puis je pense que la force de la volonté politique l'a emporté", a déclaré Gérald Darmanin lors d'un échange avec la presse :

À Mayotte, les résultats sont là :

👉47 chefs de bande interpellés sur les 57 identifiés.

👉662 interpellations au total.

👉264 bangas détruits et les familles relogées dans des conditions dignes.

👉les flux entrants d’immigration illégale divisés par 3. pic.twitter.com/WFmlkWqiaV

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 24, 2023