[Vidéo] Maurice: Pris en chasse, des cambrioleurs tirent sur les policiers qui répliquent

La scène est digne des plus mauvais films d'action.



Six cambrioleurs armés et cagoulés ont braqué deux commerces à Camp-de-Masque et Mare-d’Australia dans l'est de l'ile Maurice, la nuit dernière.



Alertés, les policiers ont pris en chasse la fourgonnette.



A l'issue d'une course-poursuite, les malfaiteurs ont tiré des coups de feu en direction des policiers, qui ont répliqué.



Les malfaiteurs sont malgré tout parvenus à prendre la fuite après avoir mis feu à la fourgonnette.



Plusieurs unités de la police et un hélicoptère ont été déployés pour rechercher les suspects.