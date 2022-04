A la Une . Vidéo - Maurice : Affrontements à travers l'île entre policiers et manifestants après l'arrestation controversée d'un activiste

Tout a commencé ce mercredi dans la localité de Camp-Levieux, à proximité de Beau-Bassin/Rose-Hill. Dominique Deeseeal (dit Darren l'activiste) avait organisé une manifestation pour faire face à la récente hausse des prix des carburants et sur le coût de la vie en général. Une mobilisation jugée illégale par les autorités. Comme rapporté par nos confères de lexpress.mu , l'activiste a été interpellé ce vendredi et conduit au poste de police de Rose-Hill, où son avocat a affirmé que son client avait été tabassé, avant d'être transféré aux Casernes centrales. De là, Dominique Deeseeal a pu compter sur le soutien de centaines de personnes.Pour tenter de les disperser, les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène, après avoir été chargés par certains manifestants qui n'avaient pas hésité à user de projectiles (les autorités soupçonnent des cocktails Molotov) voire même des feux d'artifices rapporte la presse mauricienne, prélude à plusieurs incidents aussi bien dans plusieurs secteurs de la capitale Port-Louis (Cassis, Vallijee) que dans de nombreuses localités (Trou d'Eau Douce, Camp-Levieux).Le retour au calme est intervenu non sans mal aux alentours de 1h du matin relève pour sa part le Défi Média , après que les autorités aient déployé les unités spéciales de la police mais aussi des soldats voire même des chars. Malgré ce relatif retour au calme, "les éléments de la Special Supporting Unit (SSU) ainsi que ceux de la Special Mobile Force (SMF) resteront mobilisés", précise le média.