Vidéo - Mathieu Hoarau "conseille fortement" Jean-Claude Lacouture de voter pour sa liste

Battu d’une seule voix lors des municipales de 2020, Mathieu Hoarau avait déposé un recours devant le tribunal administratif qui l'avait finalement rejeté. En février dernier, la juridiction administrative avait suivi les arguments des conseils de Jean-Claude Lacouture, réélu avec 4098 voix contre 4097 pour Mathieu Hoarau, confirmant son 5e mandat à la tête de l’Etang-Salé.Suite à ce revers, Mathieu Hoarau s'était alors tourné vers le Conseil d'Etat et trouvera un écho plus favorable auprès du rapporteur public. En effet, dans ses conclusions, ce dernier est allé dans le sens du responsable de LVC en ne retenant qu'un seul moyen de nullité à savoir "la problématique des procurations non-comptabilisées". "Si on comptabilise les procurations, M.Hoarau aurait dû remporter ces élections", avait assuré l'avocat de Mathieu Hoarau, Me Alain Antoine, au moment où il avait pris connaissance de l'avis motivé du rapporteur public . Des voix non-comptabilisées par procuration qui seraient au nombre de moins d'une dizaine tout au plus mais largement suffisantes pour faire capoter le résultat de cette soirée du 28 juin 2020.Après la décision rendue par la plus haute juridiction de l'ordre administratif, c'est un Mathieu Hoarau tout sourire qui compte rebattre le pavé auprès des électeurs étang-saléens. Il invite par ailleurs, non sans humour, Jean-Claude Lacouture à lui apporter son soutien : "J'entends maintenant mon opposant (NDLR: Jean-Claude Lacouture) qui se satisfait aujourd'hui de cette décision du Conseil d'Etat. Il peut dire tout ce qu'il veut et retourner cette décision dans tous les sens. Le Conseil d'Etat a tranché : il y a eu annulation des élections parce qu'il y a eu irrégularités et insincérité du scrutin".