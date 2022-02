Politique Vidéo - Mathieu Hoarau certain de sa victoire à l'Étang-Salé

L'ambiance est déjà à la fête devant la mairie de l'Etang-Salé. Mathieu Hoarau, ses militants, ainsi que la maire de Saint-Louis Julianna M'Doihoma sont arrivés à l'hôtel de ville. Découvrez les premiers mots de Mathieu Hoarau: Par SI-PB - Publié le Dimanche 20 Février 2022 à 21:33

"Les Étang-saléens se sont mobilisés, je pense que les derniers résultats nous donnent raison sur ce premier tour. Le premier tour, selon mes chiffres, oui, on peut dire qu'on a gagné ce soir. Je n'envisage pas de second tour pour l'instant".



LIVE-Municipales 2022 à l'Étang-Salé : Les résultats du 1er tour