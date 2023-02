A la Une . Vidéo : Manifestation contre la réforme des retraites : 3200 manifestants selon la préfecture

Le mouvement contre la réforme des retraites continue à se faire entendre à la Réunion. Ce samedi 11 février, deux manifestations ont eu lieu à Saint-Denis et à Saint-Pierre pour dire "non" à ce projet de réforme. L'intersyndicale péi se mobilise avec détermination pour faire valoir ses revendication. La présidente de Région Huguette Bello est elle aussi présente pour soutenir ce mouvement de protestation. Par GD - Publié le Samedi 11 Février 2023 à 11:52

Le 11 février 2023 marquait le début de la quatrième journée de grève contre la réforme des retraites. Deux rassemblements sont organisés sur l'île, à Saint-Denis et à Saint-Pierre, pour dire "non" à cette réforme qui prévoit notamment un recul de l'âge de départ à 64 ans et un allongement des cotisations à 43 ans.



Au Jardin de l'État à Saint-Denis, un temps de parole a eu lieu avant le départ du cortège vers la préfecture. Selon les syndicats, entre 500 et 1000 personnes étaient présentes à 10h. La présidente de la Région, Huguette Bello, qui a exprimé son opposition à cette réforme à plusieurs reprises, était également présente dans le cortège.



À Saint-Pierre, les manifestants se sont rassemblés devant le cimetière du front de mer pour aller vers la sous-préfecture. Des discussions animées ont eu lieu entre les syndiqués et Patricia de la fédération résistance civique. Les syndicats estiment à 2000 le nombre de manifestants.



Pour la préfecture, Ils étaient 2000 à défiler à Saint-Denis et 1200 à Saint-Pierre.



L'intersyndicale, qui comprend CGTR, CFDT, FO, FSU, UNSA, Solidaires, Saiper, CFTC, CFE-CGC, FGR, Unef et Attac, ne compte rien lâcher pour cette quatrième journée de manifestation.



Une autre manifestation est prévue le 16 février 2023, jour de l'arrivée du secrétaire d'État aux Outre-mer, Jean-François Carenco.



Vidéo : Pierre Marchal / Anakaopress