Vidéo - Manapany : "Nous ne voulons pas d'un rond-point des Zazalé Bis"

Après des semaines de tensions et de vives interrogations sur l'avenir réservé au quartier de Manapany, l'édile de St-Joseph a pris la parole ce mardi lors d'une conférence de presse. Patrick Lebreton s'est voulu rassurant mais ferme sur la préservation du "Ti coin charmant" et sur son développement touristique.





L’aménagement de la cour en "Maison des geckos", proposée par le conseil municipal des enfants il y a quelques années, est également envisagé. L‘accès au bassin de baignade reste ouvert à la population. Un bassin "qui nous convient comme il est. Il n’y a pas de projet aujourd’hui", et "encore moins de plage de sable, une hérésie complète" a-t-il ajouté. En revanche,



Préservation du gecko et mixité sociale



Autre clarification apportée par le maire de St-Joseph:



Patrick Lebreton l’a répété, "nous devons faire respecter l’âme de Manapany, l’âme d’un quartier tranquille et paisible auxquels aspirent les Manapaniens". L’élu a affirmé son attachement à la mixité sociale. "Il n'a pas de gentrification, pas d’embourgeoisement", assure le maire qui en veut pour preuve la livraison l’année dernière de 21 maisons de ville en logements locatifs très sociaux. "La population de St-Joseph a aussi ses pleins droits en matière de développement et d’accès à des conditions et un cade de vie meilleurs".



"Il ne s’agit pas de dénaturer et bétonner" "Il s’agit pour nous de préserver la quiétude et la tranquillité des Manapaniens", a insisté Patrick Lebreton. Depuis la fermeture du jardin de la maison municipale de Manapany, les mobilisations se poursuivent chaque dimanche sur le site. Pour le premier magistrat de la ville, une nécessaire sécurisation d’autant que des plaintes de riverains avaient été déposées pour faire cesser les nuisances et les troubles. "Tout accident engagerait la responsabilité du maire", a rappelé Patrick Lebreton. "Nous ne voulons pas d’une aire de rave party et encore mois d’un rond-point des Zazalé bis", a-t-il fustigé avant d’assurer que le domaine reste à usage communal et devra être "mis à disposition de toute association de St-Joseph qui en ferait la demande pour des événements ponctuels".L’aménagement de la cour en "Maison des geckos", proposée par le conseil municipal des enfants il y a quelques années, est également envisagé. L‘accès au bassin de baignade reste ouvert à la population. Un bassin "qui nous convient comme il est. Il n’y a pas de projet aujourd’hui", et "encore moins de plage de sable, une hérésie complète" a-t-il ajouté. En revanche, "le mur de la honte" érigé en clôture coté bassin pourra faire l’objet "d’adaptations", a-t-il concédé.Autre clarification apportée par le maire de St-Joseph: l’élagage des banians . "St-Joseph n’a pas attendu qui que se soit pour engager une stratégie forte de préservation de l’environnement", s’est-il targué avant d’énumérer les différentes actions poursuivies par la collectivité: plantation d’espèces végétales favorables à l’habitat du Gecko vert de Manapany, interdiction d’insecticide chimique dans le cadre de la lute anti-vectorielle…Patrick Lebreton l’a répété, "nous devons faire respecter l’âme de Manapany, l’âme d’un quartier tranquille et paisible auxquels aspirent les Manapaniens". L’élu a affirmé son attachement à la mixité sociale. "Il n'a pas de gentrification, pas d’embourgeoisement", assure le maire qui en veut pour preuve la livraison l’année dernière de 21 maisons de ville en logements locatifs très sociaux. "La population de St-Joseph a aussi ses pleins droits en matière de développement et d’accès à des conditions et un cade de vie meilleurs".







"Transparence et le dialogue régulier"



Quant aux aménagements routiers, les travaux sur l’allée des Pétrels "permettra un accès facilité". Celui à l’hôtel se fera par l’élargissement de la rue Martin Luther King, impliquant "l’abattage de deux benjoins dans la cour de l’école et non un arboretum", a balayé Patrick Lebreton.



Tout un programme auquel adhère le président de l’association pour le développement et la Promotion de Manapany (ADPM) Michel Gérard convié à s’installer autour de la table ce mardi alors que

Le développement touristique est aussi un projet sur lequel mise la municipalité qui a fait un parallèle avec le Palm. "Ce sont des gens qui avaient intérêt à ce que ça ne se fasse pas et maintenant on voit bien que c'est une belle réalisation". Le Manapany Bay et ses 30 chambres, qui sera implanté au-dessus de la baie sur un terrain communal de 3,3 Ha viendra améliorer l’offre touristique. Pour le promoteur Jean Patrick Dijoux, "il ne s’agit pas de dénaturer et bétonner mais bien de s’intégrer de manière harmonieuse dans une nature remarquable". Loin de représenter une menace pour le gecko vert de Manapany, l’implantation de l’hôtel pourrait au contraire le favoriser, a argué la municipalité, puisque des ilots de végétaux sont prévus et les travaux accompagnés par l’association Nature Océan Indien, qui oeuvre pour la protection de ce reptile protégé par arrêté ministériel depuis 1989.Quant aux aménagements routiers, les travaux sur l’allée des Pétrels "permettra un accès facilité". Celui à l’hôtel se fera par l’élargissement de la rue Martin Luther King, impliquant "l’abattage de deux benjoins dans la cour de l’école et non un arboretum", a balayé Patrick Lebreton.Tout un programme auquel adhère le président de l’association pour le développement et la Promotion de Manapany (ADPM) Michel Gérard convié à s’installer autour de la table ce mardi alors que la présidente de l’Association des propriétaires, habitants et riverains de Manapany (ADPRH), Françoise Linckeler , n’a pu franchir le barrage de sécurité à l’entrée de la mairie. "Ces évolutions se construisent dans la transparence et le dialogue régulier" a fait valoir l’édile St-Josephois . "Ceux qui prétendent ne pas être au courant des projets communaux sont ceux qui n’ont jamais répondu présent aux réunions d’informations", a-t-il taclé.



