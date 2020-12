La grande Une Vidéo - Major Thierry Valsin, un créole à la tête de la gendarmerie de l’aéroport

Le Major Thierry Valsin est Réunionnais. Il est entré en service dans la gendarmerie nationale en 1982. Le 11 novembre dernier, il s’est vu remettre le grade de Chevalier de l’ordre national du Mérite par Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer, lors de la cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918. À quelques mois d’une retraite bien méritée après plus de 36 ans de service, cette distinction vient couronner une carrière particulièrement riche en faits d’armes et en distinctions, notamment dans son emploi au sein de la Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens (BGTA). Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 30 Décembre 2020 à 07:07 | Lu 1158 fois

Reconnu par ses pairs



Le 11 novembre dernier, le Major Thierry Valsin est décoré lors de la cérémonie commémorant l’Armistice par le ministre des Outre-Mer. “C’est une très grande satisfaction, c’est gratifiant, c’est une reconnaissance de mes chefs et de la Nation car je me suis retrouvé sur les rangs avec des officiers supérieurs et beaucoup de gens qui connaissent cette distinction. Ils ont bien évidemment noté la présence d’un sous-officier supérieur, ce qui n’est pas courant concernant cette distinction. C’est une double satisfaction, car sur les rangs, j’étais le seul Réunionnais en activité”, explique l'ancien écolier de Rosalie Javouhey et du collège Maison Blanche à Saint-Paul.



Lorsque l’on aborde avec lui la vie après sa carrière de gendarme, le Major Thierry Valsin n’entend pas rester sans rien faire : “J’ai 35 ou 36 ans de service, mais j’évite de compter. Quand vous êtes à la veille de prendre votre retraite, cela fait un petit pincement au coeur, et je veux travailler jusqu’au bout. Je suis passionné par ce que je fais et je ne veux pas compter les années, surtout que j’aspire à faire autre chose … peut-être dans l’aéronautique, dans le social ou autre chose. Je ne pourrais pas rester devant la télé l’année prochaine, ça je peux vous le dire !”.



Passionné d’aéronautique, il est affecté sur l’aéroport Roland Garros en qualité d’enquêteur de 1995 à 2007 à la BGTA, puis reviendra en 2017 en qualité de commandant d’unité. Il considère que ses origines réunionnaises sont un avantage indéniable dans l’accomplissement de sa mission au quotidien : “Commander une unité opérationnelle dans l’aérien, avec de plus un séjour au préalable de 12 ans à La Réunion, est un avantage. Je suis attaché à la culture réunionnaise et, bien évidemment à la communication active. Parfois, on a géré des conflits, des problématiques, des enquêtes, et je trouve qu’être réunionnais dans une brigade comme celle-là est un plus. En effet, on se comprend rapidement et mieux. Il y a une certaine reconnaissance de cette population aéroportuaire de voir un créole à la tête d’une gendarmerie à l’aéroport."



Des enquêtes d’envergure



Ce passionné d’aéronautique est avant tout un fin enquêteur. Il mènera une minutieuse enquête suite à un accident d’hélicoptère au Trou de Fer qui implique un AS 350 du constructeur Eurocopter. Il met en évidence, après plusieurs semaines de recherches, qu’une anomalie majeure est à l’origine du crash. Il parvient, par ses connaissances affûtées, à déterminer que la boucle de la ceinture, qui a été détachée en vol, est venue bloquer le pas collectif de l’appareil. Il met en exergue qu’une modification avait été effectuée sans agrément de la part du constructeur. Cette découverte primordiale dans le cadre de la sécurité des vols avait permis au constructeur de modifier le plancher de tous ses appareils de ce type.

Hommage aux pilotes disparus



Au cours de cette longue carrière, le Major Valsin a vécu de nombreuses aventures et a fait de nombreuses rencontres. Il nous raconte, non sans une certaine nostalgie, les rencontres qui l’ont marqué en tant que gendarme mais surtout en tant qu’homme: “Sans retenue, le premier personnage qui m’a marqué, c’est monsieur Bob Denard en 1995, lors de ma première affectation à La Réunion Il avait été intercepté aux Comores et transféré ici dans la nuit. Je lui ai notifié, avec mon chef, son mandat de justice, en présence du procureur. J’ai eu à côtoyer ce grand monsieur, nous avions échangé durant sa garde à vue, longuement, pendant plus d’une heure. Cette conversation que nous avons eue sur sa carrière, sur ses regrets et ses belles victoires, m’a beaucoup enrichi. C’était un mercenaire, mais c’était aussi un grand militaire".



Le deuxième personnage qui m’a beaucoup marqué est monsieur Georges Stalin, que beaucoup de gens dans l’aéronautique connaissent. C’était un grand passionné d’aéronautique, un grand professionnel que je respectais, qui venait tous les dimanches après-midi, alors que je travaillais 2 ou 3 week end par mois, me former pendant 2 à 3 heures au PAR 145, à la navigabilité et à la sécurité des vols. C’est mon meilleur et plus grand formateur aéronautique ! Pendant plusieurs années, il m’a formé et donné cette culture aéronautique que personne n’aurait pu acquérir en formation normale. C’était un homme d’une grande compétence et d'une grande sagesse.



Le Major Valsin, en sa qualité de commandant d'unité, répond fonctionnellement et hiérarchiquement directement du Général Pierre Poty, commandant de la gendarmerie de la Réunion. Afin que ce portrait soit complet, le Général Poty a accepté de nous dire quelques mots et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne tarit pas d'éloges à son égard : "Nous allons le voir partir avec grand regret ! Je voudrais que vos auditeurs se rendent compte que, l'Ordre National du Mérite pour un sous-officer, c'est quelque chose de rarissime! Le Major Valsin occupe des fonctions de commandant d'unité et il les occupe de manière brillante. À un certain moment, il faut être capable de distinguer ces personnels qui sortent de l'ordinaire, qui ont une histoire particulière, qui exercent leurs fonctions avec technicité, certes, mais surtout avec le coeur, ce qui est le cas du Major Valsin".





