Vidéo - Maïdo : La crainte de feux souterrains s'est malheureusement confirmée

La journée allait s'achever avec un brin d'optimisme puis la découverte d'un point chaud souterrain a ravivé les cauchemars d'il y a une décennie, lorsque la propagation du feu n'était plus visible en surface.



La nuit était en train de tomber lorsque les soldats du feu engagés sur le Maïdo ont dû se rendre à l'évidence que le feu avait traversé la route de façon souterraine. La hantise des hommes du SDIS 974 au vu de la configuration des lieux.



"Nous avons fixé le feu sur une superficie de 30 hectares. Mais le feu n'est pas circonscrit", tempère le lieutenant-colonel Paul Boucheron, bien conscient que la partie est loin d'être gagnée.



Le chef du groupement des opérations a manoeuvré depuis la nuit de vendredi à samedi en compagnie de 80 soldats issus de toutes les casernes de l'île. Au petit matin, le renfort des hélicoptères est venu suppléer le DASH, forfait pour cause de panne.



"Mettre des verrous avant la nuit"



En tout, au cours de l'après-midi, l'oiseau bombardier d'eau a effectué 9 rotations depuis l'aérodrome de Pierrefonds. "Il est intervenu tant sur le secteur sud mais aussi au niveau du rempart. En fin de journée, les derniers largages ont été effectués sur le secteur nord, objectif : mettre des verrous avant la nuit", expose le lieutenant-colonel Boucheron.



Cette nuit, les soldats du feu étaient partis pour se relayer sur site afin de maintenir une surveillance sans discontinuer. "Nous n'avons pas de moyens aériens pendant la nuit. Mais nous serons là à surveiller les feux en surface, le long des pistes. Par contre, ce n'est pas la nuit que l'on va éteindre le feu. On sera dans la temporisation. On espère que dimanche matin la situation sera sur le même périmètre que ce soir", espérait le poste de commandement basé sur le parking du belvédère du Maïdo.