A la Une . Vidéo - Mafate : Une mini centrale photovoltaïque à stockage à hydrogène ravagé par les flammes

Les habitants de Mafate ont été réveillés en pleine nuit en raison d’un incendie qui s’est déclaré dans un local de l’ONF et qui s’est propagé dans le bâtiment abritant une centrale de stockage d’électricité via l’hydrogène. Par LG - Publié le Samedi 2 Juillet 2022 à 12:16

L’explosion des bonbonnes de la mini centrale à hydrogène ne s’est heureusement pas produite mais les sapeurs pompiers se sont activés en pleine nuit pour écarter tout risque.



Vers 2H30 ce samedi, les habitants du cirque de Mafate informent le 18 d’un incendie qui s’empare du local technique de l’Office national des forêts. Le feu est incontrôlable et se propage bientôt au local tout proche abritant une mini centrale photovoltaïque à stockage à hydrogène.



Fort heureusement, cet équipement sensible n’explose pas. Seul le bâti est touché par les flammes.



Cette mini centrale photovoltaïque à stockage à hydrogène a été inaugurée en 2017 et a pour mission d’alimenter en énergie durable le cirque et ses habitants.



L'électricité emmagasinée prend le relais lorsque le soleil se cache



Une partie du village est ainsi alimentée par l’hydrogène grâce à un micro-réseau associant des panneaux solaires, des batteries et un stockage d’hydrogène qui sert à alimenter un dispensaire, une école, un atelier et quelques maisons.



Lorsque le ciel est couvert, le système prend le relais et son stock d'électricité peut être libéré pour environ 10 jours d’autonomie. Ce projet nommé SAGES (Smart Autonomous Green Energy System) a été conçu par la société Powidian en partenariat avec EDF.



Ce système, tout d'abord testé en 2016 dans le cirque puis dupliqué, permet d’emmagasiner l’électricité excédentaire produite par les panneaux photovoltaïques installés sur les toits des bâtiments. Stockée dans des batteries pour un usage à court terme, l’électricité peut également être convertie en hydrogène. Conservé dans un réservoir, il peut ensuite être re-transformé en électricité grâce à une pile à combustible et injecté dans un micro-réseau selon les besoins.