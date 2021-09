A la Une . Vidéo - Macron visé par un jet d'oeuf au Salon de la restauration

Le président de la République a été victime d'un jet de projectile durant sa visite au Salon de la restauration et de l'hôtellerie à Lyon. Un jeune homme lui a jeté un oeuf dessus. Il a été interpellé. Par NP - Publié le Lundi 27 Septembre 2021 à 15:38

Plus de peur que de mal pour le président de la République qui a été surpris par le jet de projectile. Mais l'oeuf ne s'est pas écrasé sur lui mais a rebondi ! Ses gardes du corps ont réagi et l'ont protégé.



L'auteur présumé du jet a profité de sa proximité avec le président pendant un bain de foule afin de le cibler avec un oeuf. Il a été repéré par les forces de l'ordre et interpellé.





Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn

— Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021







