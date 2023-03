A la Une . Vidéo - MMA : Les combattants réunionnais brillent au premier tournoi amateur de l’île Maurice

Samedi 11 mars a eu lieu l’Indian Ocean Open Championships Amateur MMA à Maurice. Trois combattants réunionnais ont brillé lors de cet événement qui permet à tous les combattants de la zone OI de pouvoir enfin pratiquer leur sport en compétition. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 12 Mars 2023 à 15:50

Ce week-end a été un moment historique pour les arts martiaux mixtes (MMA) dans la zone Océan Indien. La fédération mauricienne de MMA (MMAMF) a organisé son premier évènement de MMA amateur sous l'égide de l'International Mixed Martial Arts Federation (IMMAF).



Une occasion en or pour les combattants réunionnais d’enfin pouvoir pratiquer ce sport longtemps interdit en compétition. Malgré la motivation de nombreux athlètes, la Commission MMA Réunion avait des règles très strictes sur qui allait être du voyage.



"Pour participer, chaque athlète devait posséder le grade vert FMMAF et remplir le cahier des charges médical de l’IMMAF. Ces conditions garantissent la sécurité des combattants et nous imposent un travail de structuration indispensable de la discipline sur l’île et en interrelations avec l’ensemble des fédérations de la zone OI", explique Cédric Certenais, le coordinateur FMMAF, fédération de MMA française, à La Réunion.



Ce sont donc trois combattants péi qui ont pu goûter aux joies de la compétition : Antoine Delpuech, Hilary Leda et Jérémy Rivière. Pour les coacher, Cédric Certenais, Vincent Hoarau et Loic Angama.



Chez les -66 kg, Antoine Delpuech a bataillé ferme pour venir à bout du malgache Ratolojanahary Andonina. Malgré une nette domination au sol et plusieurs tentatives de soumissions, son adversaire parvenait à s’en sortir et montrait une grande combativité. C’est finalement grâce au 2e round qu’il est parvenu à trouver la solution grâce à une clé de bras.



Chez les -70 kg, Hilary Leda n’aura jamais laissé son adversaire exister. Rapidement débordé par les coups du Saint-Gillois, Vedaman Canee va tenter une projection qui va échouer et permettre à son opposant de se retrouver sur lui. Hilary Leda ne va pas se laisser prier et assainir le Mauricien de coups de poing, obligeant l’arbitre à mettre fin au combat.



Enfin, pour son premier combat en MMA, Jérémy Rivière était opposé au Comorien Imara Saïd Mohamed chez les -77 kg. Bien que spécialiste du combat debout, le Tamponnnais remporte le combat par soumission à l’aide d’une clé de bras au 1er round. "C’est une super expérience. Je reviens motivé sur le plan sportif et humain. Je remercie mes coachs et mon club du Tampon avec qui j’évolue au quotidien" a-t-il déclaré à la fin du combat.



Le MMA se développe rapidement dans la zone Océan Indien, et l'organisation d'un évènement de cette ampleur contribue grandement à sa structuration. Les fédérations de la zone OI peuvent ainsi se développer en participant à des compétitions et en travaillant ensemble pour faire avancer le MMA dans la région.



Ce format amateur est également important pour préparer les athlètes à la participation aux Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles, où le MMA pourrait être inclus pour la première fois. Et pourquoi plaisir plus rapidement aux Jeux des îles de l’océan Indien.



"Cet évènement est une réussite pour l’île Maurice et la fédération internationale. C’est une ouverture vers l’international pour les athlètes de la zone Océan Indien avec le précieux travail d’Avinash Ramtohul (MMAMF) président de la confédération africaine de l’IMMAF" a souligné Kerrith Brown, le président de l’IMMAF, la fédération internationale de MMA.













