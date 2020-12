La grande Une Vidéo - Lyna Boyer : "Je suis un peu déçue mais fière"

Lyna Boyer, Miss Réunion 2020 mais surtout désormais 5ème dauphine de Miss France 2021 est de retour au péi. Par Emilie Carassou - Publié le Jeudi 24 Décembre 2020 à 10:31 | Lu 585 fois





Lyna Boyer et la délégation de Miss Réunion sont accueillies chaleureusement par les Réunionnais à l’aéroport Roland Garros ce matin.



Notre Miss compte bien profiter des fêtes de fin d’année "en famille, sous le soleil", déclarait-elle sur ses réseaux sociaux malgré un emploi du temps bien chargé.



Miss Réunion s'exprime à son arrivée







Mais aussi, au sujet de l'absence des candidates ultramarines dans le Top 5 (



Elle évoque son classement:



Au sujet des propos antisémistes publiés sur les réseaux sociaux suite à l'aveu par la première dauphine : "C'est triste qu'il y ait autant de propos de haine et de racisme en 2020. Il y a tellement de critiques faciles, les gens pensent pas qu'il y a quelqu'un qui a un coeur. C'est sûr qu'on ne peut pas aimer tout le monde mais il faut modérer ses propos. Elle a été touchée et je crois qu'elle compte aller en Justice."



Lyna Boyer est heureuse de revenir à La Réunion : "Là-bas, il faisait froid. Je reviens au moment des fêtes. Les letchis, j'attends ça depuis longtemps !"







Un planning chargé pour Miss Réunion



Le président du comité Miss Réunion, s'est exprimé à l'arrivée de la reine de beauté. Il évoque le résultat final de l'élection nationale : "Je pense que les critères sont immuables. Cette année, on a eu un jury particulier. Il n'a pas eu la même appréciation que le public !"



Il assure que Lyna Boyer sera rapidement sur le devant de la scène : "Le jour de Noël, elle va rendre visite aux enfants malades. On va ensuite prendre le temps d'étudier les propositions en métropole, quelques stars l'ont approchée pour des défilés, pour des tournages. Elle a aussi un planning chargé à La Réunion !"



Une aventure à retenir



Après sa prestation de samedi, elle évoquait sur Instagram avoir été agréablement surprise à l’annonce de sa sélection dans les 15 finalistes. Elle n’a peut-être pas décroché le titre tant convoité de Miss France 2021 mais ressort grandie de cette expérience.



Une aventure qui lui a appris qu’il fallait être persévérante et conserver un esprit d’équipe. Sa mission ne s’est pas achevée samedi dernier, la jeune femme compte bien honorer son île et donner le meilleur d’elle-même tout au long de son année en tant que Miss Reunion 2020. Une année qui s’annonce chargée car Lyna Boyer revient avec des projets plein la tête pour l’année prochaine.



Ce jeudi matin, elle a de nouveau remercié les Réunionnais pour leur soutien et leurs messages d’encouragement.



Lyna Boyer a rendu fiers ses proches



Daniel et Suzette Fontaine, oncle et tante de Lyna Boyer, sont présents ce jeudi matin pour accueillir la reine de beauté.



"On est très content. On est fier de son parcours. J'ai eu sa maman, avec des messages, mais on lui pas encore parlé, c'est là qu'on va la revoir !" déclare Suzette.