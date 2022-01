A la Une . Vidéo - Lycée hôtelier de Plateau-Caillou : Les élèves refusent qu'on leur impose le pass vaccinal

Ce lundi matin, des élèves dénoncent l'obligation de présenter un schéma vaccinal complet pour passer leurs examens de fin d'année. Une annonce qui leur aurait été faite seulement à la rentrée scolaire de janvier. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 31 Janvier 2022 à 10:57





Les élèves manifestent également afin de dénoncer l'état des chambres de l'internat "couvertes de moisissures" et des toilettes "particulièrement mal entretenues".



Les étudiants auraient été prévenus seulement en milieu d'année de l'obligation de présenter un schéma vaccinal complet pour accéder aux salles d'examen. "C'est une injustice", commente Samuel qui suit le CAP cuisine ajoutant que les non vaccinés ne peuvent pas accéder aux salle de TP (Travaux pratiques).



Les chefs d'entreprise seraient aussi intransigeants vis à vis de leurs stagiaires obligés, pour certains, à présenter leur pass vaccinal. "Ceux-là même qui l'exigent sont-ils vaccinés?" questionnent des manifestants qui posent aussi la question de savoir si leurs surveillants, leur conseiller d'orientation ou même, la proviseure de l'établissement le sont.



