A la Une . Vidéo - Ludovic Ajorque ouvre son compteur dans le championnat d'Allemagne

Un mois tout pile après son arrivée en Allemagne, le footballeur Ludovic Ajorque fait parler la poudre. Par LG - Publié le Samedi 25 Février 2023 à 11:18

Il peut fêter son anniversaire ce 25 février avec un large sourire. Ludovic Ajorque a inscrit son premier but en Bundesliga. Le footballeur réunionnais a marqué au cours de son sixième match avec sa nouvelle équipe la nuit dernière en ouverture de la 22e journée de Bundesliga, le championnat d'Allemagne de football.



L’ancien buteur de Strasbourg a armé son pied gauche à la 71e minute pour battre le gardien d’une belle frappe croisée, aggravant le score à 3 à 0.



Au final, Mayence a croqué le club du Borussia Mönchengladbach (4-0) à domicile, l'occasion pour Ludovic Ajorque de confirmer les espoirs portés par les dirigeants de sa nouvelle équipe. Le Réunionnais a quitté le Racing Club de Strasbourg le 24 janvier 2023 après 4 saisons et demie.

[⚽️ VIDÉO - BUT] 🇩🇪 #Bundesliga

🔥 Ludovic Ajorque pour le 3-0 !!! Gladbach sombre dans ce match ! pic.twitter.com/grxoDYp249 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 24, 2023