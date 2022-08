(Vidéo) Los Angeles : une foule de jeunes pille un magasin en pleine nuit

Une foule de pillards a saccagé un libre-service à Los Angeles dans la nuit de dimanche à lundi.



Une centaine de jeunes, dont certaines jeunes femmes, ont pénétré en même temps dans le magasin et, devant les employés hébétés, ont volé toutes les marchandises qui leur passaient sous la main : cigarettes, tickets de loto, sachets de chips, boissons...



Non contents de cela, ils ont vandalisé le magasin et jeté des marchandises sur les employés.



Les pillards se sont enfuis à l'arrivée de la police.



Les forces de l'ordre ont demandé à la population de les aider à identifier les fauteurs de troubles à partir des vidéos des caméras de surveillance.