A la Une . Vidéo - Loi sécurité globale : Plus de 200 personnes réunies pour la "marche des libertés"

Plus de 200 personnes étaient réunies ce samedi à Saint-Paul pour protester contre la loi Sécurité globale, à l'appel de plusieurs organisations syndicales et militantes. Par M.A - Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 à 11:11 | Lu 270 fois

Plus de 200 personnes étaient réunies ce samedi à Saint-Paul pour protester contre la loi Sécurité globale, à l'appel de plusieurs organisations syndicales et militantes (la section régionale du SNJ, le SNJ-CGT, la CGTR, Solidaires, FO, la CFTC, le SAIPER, la FSU, ATTAC, la LDH, Greenpeace et Extinction Rebellion).



Le cortège de cette "marche des libertés" est parti du parvis de la médiathèque de Saint-Paul en fin d'après-midi pour prendre la direction de la sous-préfecture, où une motion a été remise au représentant de l’État.



Les prises de paroles se sont succédées. Huguette Bello, Philippe Naillet, Jena-Hugues Ratenon, Karine Lebon et Perceval Gaillard ont notamment exprimé leur opposition à cette loi jugée liberticide.



Des marches des libertés se sont tenues ce même jour dans près de 90 villes de l'Hexagone.