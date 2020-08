A la Une . Vidéo Live - Sébastien Lecornu rencontre les maires sur la gestion de la crise sanitaire

Après avoir fait sa rentrée des classes ce lundi matin au collège Le Toullec au Port et au Lycée Jean Hinglo, direction le conseil départemental pour le ministre des Outre-mer. Sébastien Lecornu rencontre les maires de l'île pour un conseil de crise sur la gestion de la crise sanitaire. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 17 Août 2020 à 15:19 | Lu 809 fois

Le premier jour de la visite marathon de Sébastien Lecornu se poursuit. Ce matin le ministre des Outre-mer a débuté ce voyage ministériel en déposant une gerbe de fleurs au monument aux morts de Saint-Denis. Après ce moment de recueillement, celui-ci a supervisé la rentrée scolaire en se rendant successivement au collège Jean Le Toullec et à la Cité éducative du lycée Jean Hinglo au Port. Le ministre s’est ensuite rendu à la préfecture pour un déjeuner républicain.



Le ministre doit à présent rencontrer les maires de l’île pour un conseil de crise sur la gestion de la crise sanitaire.



Hier, Ericka Bareigts annonçait de nouvelles mesures pour la ville de Saint-Denis et demandait le retour des motifs impérieux pour arriver sur le territoire réunionnais.



Ce matin, c’est Olivier Hoarau, le maire du Port, qui souhaite que le test de dépistage à J+7 soit obligatoire, ce que la communauté des Professionnels de la Santé a réclamé également dans la matinée.







Gaëtan Dumuids sur place