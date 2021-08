A la Une . Vidéo - Ligue 1 : Dimitri Payet commence la saison par un doublé

Pour son match d’ouverture, l’Olympique de Marseille a été malmené par Montpellier. Mené rapidement 2 à 0, les Phocéens s’en sont remis à leur génie Réunionnais. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 9 Août 2021 à 07:23

Il avait fini la préparation sur les chapeaux de roues et débute la saison sur le même rythme. Dimitri Payet a tout simplement crevé l’écran pour le premier match de la saison de l’OM.



En déplacement à Montpellier, les Phocéens se retrouvent menés dès la 30e minute sur un but contre son camp du défenseur Luan Peres. 4 minutes plus tard, les Héraultais doublaient la mise par un sublime but de Gaëtan Laborde.



Avec deux buts à remonter, les joueurs de Jorge Sampaoli sont revenus de la pause avec le couteau entre les dents. À la 68e minute, le nouvel arrivé Cengiz Ünder réduisait la marque sur une belle action collective.



C’est dans le dernier quart d’heure que le Saint-Philippois a démarré son festival. À la 75e minute, Dimitri Payet tire magnifiquement un coup franc qui trompe le portier montpelliérain et remet les deux équipes à égalité.



5 minutes plus tard, sur une récupération de balle au milieu de terrain, Payet est servi à 30 mètres du but. Après avoir dribblé un défenseur, il enrhume deux autres montpelliérains pour inscrire un doublé et offrir la victoire au sien.





