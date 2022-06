A la Une .

Vidéo - Les voitures sono i donne paquet

Elles sont de retour. Un an après les Régionales, les voitures sono font leur come back sur les routes réunionnaises. Un folklore dont se passeraient bien certains habitants en raison du bruit qu'elles occasionnent sur leur passage. Les 92 candidats ont jusqu'au vendredi 10 juin minuit pour se démarquer de la concurrence et "donne paquet" sur les routes. Après ces deux semaines pour convaincre les indécis, c'est le silence de l'isoloir qui mettra fin à cette campagne de décibels.