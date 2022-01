La grande Une Vidéo - Les vœux de Jacques Billant aux Réunionnaises et aux Réunionnais

Le préfet de La Réunion adresse ses traditionnels voeux à l'ensemble de la population. L'année 2021 a été une nouvelle fois marquée par la crise Covid, dans la continuité de l'émergence de l'épidémie au premier trimestre 2020 et les perspectives pour 2022 sont guère meilleures. Ce 1er janvier est marqué par l'entrée en vigueur du couvre-feu pour limiter les interactions sociales et donc la chaîne des contaminations. Par NP - Publié le Samedi 1 Janvier 2022 à 09:00

Chères Réunionnaises, chers Réunionnais,



J’adresse à chacune et chacun d’entre vous mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2022.



Je vous souhaite une belle, une bonne et une grande année.



Parmi vous, il y’en a qui sont seuls, qui souffrent, qui sont malades ou qui ont perdu un proche. Permettez-moi d’avoir une pensée particulière pour eux.



2021 aura été marquée par la persistance de la crise sanitaire, ce qui en a fait une année éprouvante une nouvelle fois. Nos habitudes, nos modes de vie, nos façons de travailler sont désormais profondément et durablement modifiés.



Face à cette pandémie, toutes et tous, vous avez une fois encore fait preuve de force et d’engagement, vous avez fait preuve de courage et de résilience et aussi de responsabilité et de solidarité en vous faisant vacciner.



Vous les personnels de santé qui vous êtes mobilisés pour tester, vacciner et soigner.



Vous les salariés, travailleurs, commerçants et entrepreneurs qui vous êtes adaptés en permanence pour assurer la pérennité de vos entreprises et protéger le public et la clientèle.



Vous les fonctionnaires qui vous êtes organisés pour assurer la permanence du service public.



Vous les enseignants et formateurs qui avez dû innover pour assurer la continuité pédagogique.



Vous les personnels des forces de l’ordre et de secours qui avez veillé chaque jour à notre sécurité et au respect des mesures sanitaires.



Oui, l’année 2021 a été marquée par la persistance de la crise sanitaire de la Covid 19, mais aussi de celle de la dengue, comme elle a été marquée par les terribles inondations à Saint-Joseph et Saint-Philippe. Je n’oublie pas le dramatique incendie survenu à Montgaillard le 12 décembre dernier, qui nous a tous endeuillés.



Mais l’année 2021 a aussi été marquée par la formidable mobilisation de chacun et chacune d’entre vous pour faire avancer les projets de notre beau territoire.



Car malgré les épreuves et les difficultés, une chose est sûre, nous n’avons finalement jamais perdu de vue cette ambition profonde que nous portons pour La Réunion. En 2022, avec les élus, l’Etat poursuivra son engagement à vos côtés et redoublera d’effort pour accompagner chacun d’entre vous vers les défis qui nous attendent. Nous devons aller de l’avant :



Pour l’emploi, l’investissement et l’économie, stimulés par le plan de relance ;



Pour la protection de notre environnement et pour l’évolution de notre modèle agricole ;



Pour lutter contre la pauvreté et le chômage, car ils ne sont pas et ne seront jamais inéluctables ;



Pour améliorer notre niveau de vie et lutter contre la vie chère avec un Bouclier Qualité Prix encore plus protecteur ;



Pour préserver notre santé et notre sécurité sanitaire en soutenant les investissements dans les secteurs hospitalier et médico-social ; Pour l’éducation et la formation, tant nous savons que la jeunesse est la vraie force de La Réunion ;



Pour la dignité de toutes et tous, avec la poursuite inlassable de notre combat contre les violences faites aux femmes et contre toutes les formes de discrimination ;



Pour la sécurité enfin, qui garantit et conditionne nos libertés.



Chères Réunionnaises, chers Réunionnais, en 2022, c’est ensemble que nous pourrons et devrons agir pour relever ces grands défis que je viens d’évoquer.



Nous avons, j’en suis convaincu, tous les atouts pour réussir.



Au nom de l’Etat, j’y prendrai toute ma part, mais cela dépend aussi de vous.



Alors nous ferons les comptes ensemble à la fin de l’année 2022.



D’ici là, excellente nouvelle année à chacune et à chacun d’entre vous !



Vive La Réunion ! Vive la République ! Vive la France !



