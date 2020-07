A la Une .. Vidéo - Les transporteurs lancent une opération escargot

Parqués devant la Région depuis mardi, les transporteurs ont décidé de lancer une opération escargot ce vendredi après-midi. Une partie des professionnels mobilisés ont entrepris un convoi sur le boulevard Sud en direction de l'Est. Ils se sont dirigé vers le centre-ville du chef lieu. Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 24 Juillet 2020 à 15:34 | Lu 2147 fois

Ça bouge du côté des transporteurs. Après 4 jours de mobilisation devant la Région, une partie des manifestants ont décidé de reprendre la route. Ils mènent une opération escargot en direction du centre-ville de Saint-Denis.



Pour rappel, les transporteurs exigent des réponses sur la continuité du chantier de la NRL et réclament l'application de l'accord obtenu en janvier avec la région, l'Etat et le groupement.





Arrivés au niveau de la gare routière Car Jaune, les policiers sont allés à la rencontre des camions pour les escorter le reste du trajet.



