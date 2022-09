Vidéo - Les sourds en ont marre d’être bloqués au quotidien

Accompagné de son traducteur Alexandre Gaspy, Damien se confie à nous après son cours de travaux pratiques de chimie. Même s’il voyage, même s’il peut apprécier des activités comme le parapente ou le saut en parachute, au quotidien et dans les études, les difficultés peuvent s’accumuler pour ce jeune atteint de surdité. Et il n’est pas le seul dans ce cas.



Un manque de sensibilisation, de communication, de formation, de budget font que la communauté sourde ou signante ressent de l’isolement. La communication au quotidien avec le monde extérieur est difficile et la reconnaissance ou les dispositifs pouvant améliorer leur confort au quotidien sont inexistants.



Pourtant, malgré ses difficultés, Damien ne se démonte pas et poursuit ses études dans le Bâtiment Énergétique.