A la Une . Vidéo - Les salariés de Soliha débrayent, des dossiers d'amélioration de l'habitat en souffrance

​Le personnel de l’association Soliha Réunion débraye depuis ce vendredi matin. Ils évoquent des dysfonctionnements au sein de la structure et font part également de la dégradation des conditions de travail. La collusion avec le monde politique est également pointée du doigt. Par Sophie Fontaine - Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 15 Avril 2022 à 11:34

Ils débrayent depuis ce matin. Les salariés de Soliha mettent sur la place publique leur ressenti après avoir alerté les institutions partenaires de la structure dédiée à l’amélioration de l’habitat des personnes à mobilité réduite ou âgées. L’objectif étant d’améliorer leur cadre de vie afin de les maintenir le plus possible à leur domicile.



Soliha se présente ainsi comme le numéro 1 du département en matière d'intervenant pour l'amélioration de l'habitat en faveur des familles modestes. Sa mission s'effectue en lien avec des partenaires tels que l'Etat et son service de la DEAL, le Département, la CGSS et Réunion Habitat.



Ces salariés parlent aujourd’hui de dysfonctionnements qui peuvent entrainer des conséquences économiques malgré les alertes auprès de la direction et de la présidente. Ils font part également de la dégradation des conditions de travail.



Les familles de personnes âgées ou à mobilité réduite poireautent



Les propres salariés de la structure parlent de dossiers pas ou mal traités avec pour résultat des familles en grande détresse. Ils ont également porté à la connaissance des institutionnels qui collaborent avec la structure que des dossiers ayant par exemple bénéficié d’un financement du Département à hauteur de 80% en 2020 demeurent encore dans l’attente de leur mise en chantier en 2022.



Enfin, la venue d’employés devenus cadres en moins de deux, juste après les élections de 2020, finit par écœurer les plus anciens de l’association.



"Des stagiaires, en même pas un an i passe cadre !", critique Clara Derfla, présidente du syndicat Union Régionale 974. La syndicaliste poursuit sur la même tonalité en évoquant des embauches faites parce que "untel ou untel a été sur une liste aux municipales. Et pendant ce temps, on ne dit rien ?"



Autre curiosité à l’entendre, l’association aurait changé de notaire en juin 2021. Un notaire qui, comme par hasard, a été sur une liste électorale. "Pourquoi ? Oussa nou lé nou là ?", questionne-t-elle au nom des salariés qui attendent des réponses pour lever leur mouvement.



L'exemple de courrier adressé par un proche d'une personne qui a sollicité une aide pour l'amélioration de son habitat :



Nicole Hoarau, chargée d’opération depuis 2020, mais qui est entrée chez PACT Réunion (devenu aujourd’hui Soliha) il y a 38 ans, livre son éclairage sur la situation. Pour elle, la structure va tout droit dans le mur.



"Cette structure elle est en train de partir en péril parce que beaucoup d’embauches et beaucoup de nouveaux. Soliha a ses propres spécificités et les personnes qui arrivent sont en train de faire n’importe quoi", explique-t-elle en évoquant par ailleurs "des dossiers qui attendent et qui attendent" :