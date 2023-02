La grande Une Vidéo - Les réactions parfois surprenantes des conducteurs lorsqu'ils se font pincer par des véhicules banalisés

Des explications fumeuses ou alors une prise de conscience sans broncher, les gendarmes et policiers affectés aux contrôles routiers en voient de toutes les couleurs. Une vidéo tournée sur les routes de La Réunion permet d'en avoir un aperçu. Par NP - Publié le Samedi 25 Février 2023 à 16:51





C'était le cas lors de cette séquence d'un contrôle routier mené par un gendarme en moto banalisée et filmé à hauteur de la quatre voies de l'Etang-Salé à La Réunion. Les images sont signées de la page Facebook



Alors qu'il vient d'immobiliser une conductrice surprise en train de téléphoner au volant, un gendarme se faufilant sur une moto banalisée manque d'être percuté par un automobiliste coupant une ligne continue car trop pressé de se garer devant un vendeur de fruits et légumes alors que, quelques mètres plus loin, un rond point lui permettait d'effectuer la manoeuvre sans danger.



