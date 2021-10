A la Une . Vidéo - Les raideurs maintiennent leur effort en pensant à une bonne cause

C'est Daniel Jung qui a ouvert la marche cette nuit sur les sentiers de la Diagonale des fous. Une position que le coureur italien maintient ce matin encore. Chez les dames, Sylvaine Cussot est la première et se positionne même à la 52ème place au scratch. Mais la Diagonale, ce n'est pas que les leaders. Quelques heures loin derrière les trios de tête, les amateurs se défendent avec leurs armes et aussi beaucoup de générosité comme c'est le cas pour ceux qui courent pour la bonne cause. Parmi eux se trouvent des sportifs qui mettent en lumière l'association Aïna, Enfance & Avenir et son opération "Dossards solidaires" qui vient en aide aux enfants de Madagascar. Les images sont signées Pierre Marchal de l'agence Anakaopress Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 07:52