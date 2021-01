Vidéo - "Les radios associatives ne finiront peut-être pas l'année 2021"

Des présidents de radios associatives se sont réunis jeudi 14 janvier à Saint-Paul ​pour se concerter avant d'informer les collectivités "que certaines radios vont devoir fermer" si rien n'est fait.



En cause, de grosses difficultés financières dues au Covid évidemment, mais qui perdurent depuis la crise des gilets jaunes, explique Sylvaine Naze, la porte-parole des radios associatives.



Depuis le début de la crise, "les pub se font rares et les partenaires sont eux aussi en difficulté financière", affirme Sylvaine Naze de Radio Sky Réunion et de Kanal Océan Indien.



C'est naturellement vers les collectivités et en particulier la Région qu'ils espèrent trouver de l'aide. Ils estiment leur demande légitime, étant donné que seules 9 radios ont, à ce jour, pu bénéficier d'une enveloppe exceptionnelle à hauteur de 1 million d'euros pour traverser la mauvaise passe du Covid.



Les radios associatives de catégorie A (associatives) et B (radios locales indépendantes ne diffusant pas de programme à vocation nationale) se sentent en conséquence délaissées alors qu'elles "font leur possible pour promouvoir les artistes locaux", ajoutent ces acteurs associatifs.



Ils n'en sont qu'au tout début de leur mobilisation. A Saint-Paul ce jour-là, d'autres représentants de radios manquaient à l'appel de ce premier tour de table pour cause d'emploi du temps. Le message devrait prendre de l'ampleur très prochainement et pas que sur les ondes, pour "qu'on nous vienne en aide et surtout informer nos auditeurs que lé pas sûr que nou va arrive fin 2021". Tous affirment qu'il serait dommage de n'avoir à La Réunion que des franchises de métropole.



Le collectif des Radios 974 va donc, dans les semaines qui viennent, continuer à alerter sur leur délicate situation et espère "un petit coup de patte" de la part des différents acteurs concernés.