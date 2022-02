A la Une . Vidéo - Les premiers effets de Batsirai à Maurice

Le cyclone Batsirai commence à impacter fortement l'île Maurice. Par E. Moris - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 11:52





Des rafales de vent de l'ordre de 133 km/h sont enregistrées, plus particulièrement au Nord et au Nord-Ouest de l'île durant les dernières heures. Des pluies intermittentes, affaiblies à fortes, sont persistantes sur l'ensemble de l'île.



