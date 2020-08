Vidéo - Les premiers dégâts visibles de la marée noire sur la faune marine ​de l'Ile Maurice

Alors que les autorités annonçaient que la situation était sous contrôle, le discours n’est plus le même. Une vingtaine de jours plus tard, les dégâts écologiques sont visibles.



Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a annoncé au tout début de sa visite à La Réunion, qu'il faudra une dizaine de mois pour maîtriser cette catastrophe.



Certaines images postées sur Twitter par des habitants de l’île soeur et relayées par les médias sont terrifiantes. Tortues sans vie échouées sur les plages, de véritables mares sombres dans lesquelles pataugent les bénévoles venus prêter main forte pour tenter de nettoyer le rivage, la côte mauricienne est sombre.



Face à cette situation catastrophique, il y a un véritable élan de solidarité qui s'est mis en place. Le Japon compte envoyer une équipe d'experts sur place, une cagnotte Leetchi a également été créée pour l'achat de matériel. La cagnotte compte aujourd'hui plus de 100.000 euros.