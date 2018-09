La grande Une (Vidéo) Les premières photos et vidéo de l'éruption à l'intérieur de l'enclos

Grâce à Alexandre Haffner, nous sommes heureux de vous offrir les premières photos prises ce matin de l'éruption du piton de la Fournaise qui a démarré cette nuit à l'intérieur de l'enclos.



Des images magnifiques dont on ne se lasse pas et qui nous font toujours autant rêver.



Nous vous rappelons que l'éruption est visible depuis le piton de Bert.







Pierrot Dupuy Lu 58 fois