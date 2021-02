La grande Une Vidéo - Les policiers envoyés pour protéger la coupe nocturne des arbres de Casabona

Les tronçonneuses ont parlé à Saint-Pierre. Protégés par un rideau de policiers, des bûcherons ont entamé, en pleine nuit, la coupe des arbres du quartier de Casabona. Dans quelques mois, une nouvelle voie routière doit s'implanter à cet emplacement et "irriguer" un futur centre commercial, la piscine, la crèche, le centre de gestion et la CAF. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 20 Février 2021 à 00:01 | Lu 1958 fois

Une entreprise privée a profité d’un moment d’assoupissement des membres des associations qui occupaient le lieu pour mener une opération pour le moins inédite : la coupe d’arbres en pleine nuit. Le tout sous protection policière.



Voilà plusieurs jours que des militants (les Usagers des jardins de Manapany, Extinction rebellion, le QG Zazalé, Attac, Alternatiba, 5000 Pie Dbwa et Greenpeace) maintenaient une présence sur place pour empêcher la venue des tronçonneuses et des bulldozers. Le camp d’en face a trouvé le point faible : intervenir la nuit.



Chaque jour qui passait était vécu comme une petite victoire pour préserver les 60 arbres marqués d’une croix depuis quelques semaines.



Cette coupe nocturne intervient à 24 heures d’une mobilisation que les associations avaient planifiée pour ce week end.



"Notre détermination reste intacte et nous appelons à une grande mobilisation ce dimanche 21 février sur place afin de replanter massivement les terrains défrichés. Nous allons replanter toute la zone sur laquelle ils comptent créer la route pour réaffirmer notre exigence : la forêt doit être préservée en intégralité et la mairie doit s'engager à planter les 6000 arbres qu'elle a promis lors de la dernière campagne des municipales en signant le pacte pour la transition", protestait l’organisation Extinction rebellion en milieu de semaine.



"Nous sommes déterminés et nous ne lâcherons pas car nous défendons le bien commun quand la mairie défend les intérêts d'un promoteur privé", affirmaient les activistes bien avant cette drôle de nuit du 19 février.



Une source proche de l'entreprise privée qui a procédé à l'abattage des arbres explique qu'il ne s'agit absolument pas, comme on pourrait le supposer, d'une opération "coup de poing" ou "commando". Cette source rappelle qu'elle est en possession d'un ordre de service pour effectuer ces travaux et si elle est intervenue de nuit, c'est pour des raisons liées à la circulation très dense en journée dans ce secteur. Elle n'a pas voulu ajouter des embouteillages aux embouteillages déjà existants.



Et elle rappelle que justement, cette voie nouvelle a pour objectif de désengorger le boulevard Bank, complètement saturé aux heures de pointe.

