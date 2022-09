A la Une .

Vidéo - Les policiers du Port mettent fin à un rodéo

Les policiers du Port ont interpellé ce dimanche un individu qui s'adonnait à un rodéo urbain. Circulant sans casque et sans aucun respect du code de la route au niveau du boulevard Verdun, le conducteur du deux-roues a été poursuivi par un motard de la police nationale. La course-poursuite engagée se terminera au sol pour le scootériste, qui parviendra néanmoins à fuir à pied quelques secondes comme on peut le voir sur cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, avant d'être vite rattrapé et interpellé.