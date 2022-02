Vidéo - Les packs de bouteilles d'eau s'arrachent dans les hypermarchés

Le cyclone tropical Batsirai accélère sa course vers La Réunion. Le météore se trouve à environ 700 kilomètres au Nord-Ouest de notre île. La pré-alerte cyclonique a été déclenchée dimanche et plusieurs compagnies de gestion de réseaux d'eau ont demandé à leurs abonnés de faire des stocks d'eau.Les centres commerciaux ont ouvert lundi après-midi et plusieurs rayons ont été dévalisés. Les packs d'eau s'arrachent très vite, dès que les palettes sont placées au milieu des hypermarchés. Exemple dans ce centre commercial :