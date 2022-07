A la Une .. Vidéo - Les ministres Darmanin et Carenco rendent hommage aux soldats réunionnais morts pour la France

​C’est une tradition à laquelle ne déroge aucun représentant de l’Etat lors d’une visite sur notre sol. Les ministres de l’Intérieur et de l’Outre-mer ont honoré la mémoire des Réunionnais qui ont versé leur sang pour la patrie lors de la Première guerre mondiale mais aussi plus généralement lors de l'ensemble des conflits armés. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 8 Juillet 2022 à 12:26

Ils n'ont pas dérogé à la tradition du devoir de mémoire. Gérald Darmanin et Jean-François Carenco ont déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts de Saint-Denis ce vendredi. Les ministres venaient de quitter l'hôtel de ville où ils ont échangé avec la maire du chef-lieu, Ericka Bareigts , pendant une vingtaine de minutes.