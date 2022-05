A la Une . Vidéo - "Les industriels ne peuvent pas prendre en otage l'agriculture réunionnaise tous les 5 ans"

À quelques semaines du début de la campagne sucrière, la chambre d'agriculture ne cache pas son inquiétude quant aux négociations qui n'ont toujours démarré entre l'usinier et les agriculteurs concernant les contours de la future convention canne 2022-2027. Le président de la chambre verte, Frédéric Vienne, est particulièrement virulent envers l'usinier Tereos, coupable selon lui de "prendre en otage l'agriculture réunionnaise". Par SI - Publié le Mardi 3 Mai 2022 à 17:30

Pour Frédéric Vienne, le comportement des industriels, ici Tereos, ressemble à s'y méprendre à celui d'un "enfant gâté". "En 2017, La Réunion a obtenu 28 millions d'euros et à aucun moment il n'y a eu partage de ces millions avec les agriculteurs", tient à rappeler le président de la Chambre d'agriculture avec le franc-parler qu'on lui connaît. Ce dernier demande à Tereos "d'être modeste dans son comportement et d'assumer ses responsabilités" en discutant avec les agriculteurs pour le devenir de la filière canne.



"L'union sacrée est menacée par le comportement de Tereos. On a vu les syndicats la semaine dernière monter au créneau contre les industriels, aujourd'hui c'est la chambre d'agriculture et même l'Etat commence à s'agacer de ce comportement. Il faut leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas prendre en otage l'agriculture réunionnaise tous les 5 ans", confie le patron de la chambre verte.



Si aucune concession n'est faite d'ici le 10 mai lorsque se tiendra un Comité paritaire interprofessionnel de la canne et du sucre (CPCS), Frédéric Vienne s'attend à une forte mobilisation des syndicats "pour faire avancer les choses comme en 2017". "Quand on connaît la valeur de l'euro, la filière a bénéficié de 28 millions d'euros supplémentaires mais où sont passés les investissements ? On est toujours dans ce marasme de sucre blanc et de sucre roux alors que le potentiel de la canne est encore sous-utilisé dans l'île".